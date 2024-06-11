«Шабаш в Юрмале»: в Сети оценили «букет красавиц» с Украины от Вайкуле

Фото: legion-media.ru

Лайма Вайкуле

Пользователи Сети неоднозначно восприняли видео, опубликованное артисткой Лаймой Вайкуле, на котором она пригласила поклонников посетить концерт с участием украинских исполнителей. По данным aif.ru, комментаторы считают «букет красавиц» с Украины страдающим русофобией. Также пользователи сравнивают анонсированное Вайкуле мероприятие с «настоящим шабашем».

Смешно... Пусть поют там, ведь в Россию им вход запрещен! Все они русофобией страдают! <...> У нас много талантов открыли! Поэтому этот шабаш в Юрмале нам давно не интересен! — написал один из пользователей.

Из опубликованного Вайкуле видео следует, что в Юрмале выступят Настя Каменских и Надя Дорофеева. При этом одна исполнит песню на испанском, а другая на русском языке.

Ранее солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, рассказал, что певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить с ними дуэтом песню 2001 года «Мой рок-н-ролл». По его словам, артистку смутило то, что изначально с этой композицией выходила на сцену певица Юлия Чичерина. Бортник подчеркнул, что планировал исполнить свой главный хит с Вайкуле во время музыкального фестиваля, который она организовывала.