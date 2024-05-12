Севиль подловили на возможной взятке для победы в шоу «Маска» Продюсер Дворцов заявил о возможной проплаченной победе певицы Севиль в «Маске»

Фото: НТВ

Певица Севиль

Продюсер Сергей Дворцов в интервью «Страстям» предположил, что кто-то мог заплатить за победу певицы Севиль Велиевой в пятом сезоне шоу «Маска». Также он указал на то, как молодая артистка «не дотягивает определенные моменты», которые может исполнить на сцене.

Севиль стала победительницей заслуженно, она талантливая. <...> Возможно, кто-то за нее забашлял денежки, поэтому она и стала победительницей сезона, — сказал продюсер.

Певица Севиль одержала победу в пятом сезоне, скрываясь под костюмом Енота. Напомним, исполнительница является солисткой группы Artik & Asti.

Дворцов также порекомендовал создателям «Маски» обратить внимание на известных знаменитостей, которые давно выступают на сцене. Продюсер подчеркнул, что шоу можно подать в другом контексте и брать более «аппетитных артистов» первого эшелона. Также он призвал не забывать про старое поколение.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее назвал «адское» шоу, которое унижает Россию в течение 20 лет. Парламентарий заявил, что «Дом-2» не оставил никакого положительного следа в жизни россиян. Милонов назвал это историей какого-то «несусветного кринжа, адского цирка», в котором живут люди какой-то другой реальности.