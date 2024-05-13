Севиль ответила на слухи о своей «проплаченной» победе на шоу «Маска» Певица Севиль посмеялась над слухами, что ее победу в «Маске» могли оплатить

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Севиль Велиева

Вокалистка группы Artik & Asti Севиль Велиева в комментарии для NEWS.ru высмеяла предположение продюсера Сергея Дворцова, что ее победу в пятом сезоне телешоу «Маска» якобы могли «проплатить». Артистка подчеркнула, что не участвует в каких-либо слухах.

Прекрасно, я никогда не участвую в слухах, даже если это мой продюсер. Это все «правда», все «правда», — со смехом сказала Севиль.

Ранее Дворцов высказывал предположение, что кто-то мог заплатить за победу певицы в пятом сезоне шоу «Маска». Также он указал на то, что молодая артистка «не дотягивает определенные моменты», которые может исполнить на сцене. Хотя в то же время продюсер признал, что артистка обладает талантом и заслуженно стала победительницей.

До этого Севиль Велиева раскрыла секрет своей победы в телешоу. По ее словам, она одержала победу благодаря совету одного из продюсеров шоу Юлии Сумачевой. Во время беседы та предложила певице довериться персонажу: на программе Велиева выступала в костюме енота.

Кроме того, артистка поблагодарила всю команду проекта, костюмеров, хореографов, режиссеров-постановщиков и других, а также всех зрителей. Певица подчеркнула, что очень привязалась и к своему персонажу.