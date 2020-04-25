Сестра Жанны Фриске опровергла новость о перемирии с Шепелевым

https://static.news.ru/photo/739b0860-8684-11ea-96bc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опровергла слухи о том, что у её семьи налаживаются отношения с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий по-прежнему не даёт родным покойной супруги общаться с сыном.

Поводом стала запись в аккануте маленького Платона, посвящённого дню рождения тёти, который она отмечала 21 апреля. Послание гласило: «Знай, что я тебя люблю!», что растрогало Наталью до слёз.

Фанаты тут же предположили, что такое сообщение мог написать сам Шепелев. Но Наталья решительно опровергла данное предположение:

Никогда такого не будет! Эту страницу ведёт фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идёт, — цитирует сестру певицы KP.RU.

Наталья добавила, что вообще не верит в то, что муж её покойной сестры способен написать хоть одно доброе слово.

Ранее NEWS.ru сообщал, что архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появилось в Сети. Оно опубликовано на фанатской странице сына певицы Платона.