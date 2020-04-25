Сестра Жанны Фриске опровергла новость о перемирии с Шепелевым

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опровергла слухи о том, что у её семьи налаживаются отношения с Дмитрием Шепелевым. Телеведущий по-прежнему не даёт родным покойной супруги общаться с сыном.
Поводом стала запись в аккануте маленького Платона, посвящённого дню рождения тёти, который она отмечала 21 апреля. Послание гласило: «Знай, что я тебя люблю!», что растрогало Наталью до слёз.
Фанаты тут же предположили, что такое сообщение мог написать сам Шепелев. Но Наталья решительно опровергла данное предположение:
Никогда такого не будет! Эту страницу ведёт фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идёт, —
цитируетсестру певицы KP.RU.
Наталья добавила, что вообще не верит в то, что муж её покойной сестры способен написать хоть одно доброе слово.
Ранее NEWS.ru сообщал, что архивное фото Жанны Фриске сразу на следующий день после родов появилось в Сети. Оно опубликовано на фанатской странице сына певицы Платона.
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