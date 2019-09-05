Экс-участница Serebro Ольга Серябкина опубликовала ролик, на котором она катается на квадроцикле в Тверской области. 34-летняя артистка в качестве наряда выбрала откровенный топ и прозрачные лосины, чем возмутила фанатов.
Камуфляжная вечеринка. Я не могла вернуться сюда и не погонять ещё раз на этой малышке, — написала Серябкина в своём Instagram.
Многие подписчики не оценили подобного развлечения. Критики отметили, что в её возрасте ходить без нижнего белья просто неприлично. Другие увидели округлившийся живот и посоветовали звезде похудеть, передаёт
Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максимом Фадеевым.