https://static.news.ru/photo/6ff79f26-cfd6-11e9-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина опубликовала ролик, на котором она катается на квадроцикле в Тверской области. 34-летняя артистка в качестве наряда выбрала откровенный топ и прозрачные лосины, чем возмутила фанатов.

Камуфляжная вечеринка. Я не могла вернуться сюда и не погонять ещё раз на этой малышке, — написала Серябкина в своём Instagram.

Многие подписчики не оценили подобного развлечения. Критики отметили, что в её возрасте ходить без нижнего белья просто неприлично. Другие увидели округлившийся живот и посоветовали звезде похудеть, передаёт Life .

Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максимом Фадеевым.