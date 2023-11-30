Сергей Лазарев рассказал, где будет выступать на Новый год Сергей Лазарев: на Новый год буду выступать в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что Новый год встретит на концерте в Москве. Он добавил, что отмечать праздник в кругу семьи он будет 1 января, передает корреспондент NEWS.ru.

На Новый год я работаю в Москве. Дети все равно не будут отмечать сам Новый год, потому что детки будут спать. А 1 января как всегда всей семьей мы встречаемся и празднуем, — рассказал артист.

Он добавил, что в этот раз не будет дедом Морозом для своих детей — 9-летнего сына Никиты и 5-летней дочери Анны. Младший ребенок в том году сказал Лазареву, что Деда Мороза не существует. Этот секрет ей раскрыли в детском саду, добавил певец.

Сергей Лазарев ранее заявил, что считает самым приятным и нужным подарком от поклонников чеки, подтверждающие их перевод денег на благотворительность. Переводить на доброе дело средства, которые они хотели потратить на цветы для него, исполнитель назвал давней просьбой к почитателям своего таланта.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что у него достаточно денег для того, чтобы не работать в Новый год, который будет встречать в кругу семьи. Артист также упомянул бывшую жену, певицу Аллу Пугачеву, которая, по его словам, говорила, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.