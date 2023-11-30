Сергей Лазарев берет подарки от поклонников чеками Сергей Лазарев назвал благотворительные чеки приятным подарком от поклонников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что считает самым приятным и нужным подарком от поклонников чеки, подтверждающие их перевод денег на благотворительность. Переводить на доброе дело средства, которые они хотели потратить на цветы для него, исполнитель назвал давней просьбой к почитателям своего таланта, передает корреспондент NEWS.ru.

Я со своими поклонниками очень давно договорился о том, что они на концертах цветы не дарят. Они переводят деньги, которые хотят потратит на цветы для меня, в благотворительные фонды. В подтверждение перевода дарят в конверте чек. Это может быть любая сумма, 100 рублей, 200, 1000, кто, как может. Это такой нужный подарок, самый приятный для меня, — сказал артист.

Дважды третий призер конкурса Евровидение пояснил, что цветы после концерта не всегда можно взять с собой, особенно, на гастролях.

Они быстро вянут, мы переезжаем из города в город, если тур большой. Не всегда удается цветы взять с собой, поэтому и прошу лучше переводить деньги на благотворительность, — рассказал Лазарев.

По его словам, кто-то из поклонников помогает больным детям, кто-то фондам, кто-то приютам. При этом сам певец сотрудничает с большим количеством благотворительных фондов и его фаны помогают в этом.

Ранее за кулисами церемонии музыкальной премии «Золотой граммофон» Сергей Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой. Певец ретировался за спину Филиппа Киркорова, когда к нему приблизилась танцовщица и предложила попозировать.