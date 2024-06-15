Семья Фриске получила ее посмертную награду: фото победителей премии МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победитель в номинации «Лучшая исполнительница» и «Лучшая песня» ANNA ASTI

Накануне в Москве прошла церемония вручения премии МУЗ-ТВ, которая не проводилась с 2021 года. Ведущими мероприятия стали Лолита, Лера Кудрявцева, Николай Басков.

В номинации «Лучшая песня» победу одержала ANNA ASTI с композицией «Царица». Она также получила тарелку в категории «Лучшая исполнительница». Лучшим исполнителем 2024 года стал Дима Билан. Тарелку в специальной номинации «Новая легенда» вручили певцу SHAMAN (Ярославу Дронову). На премии МУЗ-ТВ артист сказал NEWS.ru, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья.

Специальная номинация «Легенда вне времени» досталась Жанне Агузаровой. Награду «За вклад в развитие культуры» получил композитор Игорь Крутой. Тарелка «Легенда российской популярной музыки» отправилась семье певицы Жанны Фриске, умершей от рака мозга в 2015 году. На церемонии присутствовали ее сестра Наталья и отец Владимир.

Лолита и Инстасамка получили награду в номинации «Лучшая сover-версия» за хит «На Титанике». Правда, молодой коллеги Милявской на церемонии не было.

Другие награды получили:

Номинация «Прорыв года» — Xolidayboy

Номинация «Лучшая группа» — «Три дня дождя»

Номинация «Лучшее танцевальное видео» — Filatov & Karas «Мимо меня»

Номинация «Лучшая коллаборация» (2 победителя) — Люся Чеботина и Филипп Киркоров «Королева» и Винтаж, Травма, SKIDRI, DVRKLXGHT «Плохая девочка»

Номинация «Лучшее лирическое видео» — Мари Краймбрери «Случилась осень»

Номинация «Лучшее концертное шоу» — «Руки Вверх!», «Лужники на бис»

Номинация «Лучший в сети» — Клава Кока

Номинация «Лучшее видео» — МОТ «Случайности не случайны»

Специальная номинация «Музыкальное открытие года RUTUBE» — IVAN

Кадры с победителями — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.