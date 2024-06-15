Накануне в Москве прошла церемония вручения премии МУЗ-ТВ, которая не проводилась с 2021 года. Ведущими мероприятия стали Лолита, Лера Кудрявцева, Николай Басков.
В номинации «Лучшая песня» победу одержала ANNA ASTI с композицией «Царица». Она также получила тарелку в категории «Лучшая исполнительница». Лучшим исполнителем 2024 года стал Дима Билан. Тарелку в специальной номинации «Новая легенда» вручили певцу SHAMAN (Ярославу Дронову). На премии МУЗ-ТВ артист сказал NEWS.ru, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья.
Специальная номинация «Легенда вне времени» досталась Жанне Агузаровой. Награду «За вклад в развитие культуры» получил композитор Игорь Крутой. Тарелка «Легенда российской популярной музыки» отправилась семье певицы Жанны Фриске, умершей от рака мозга в 2015 году. На церемонии присутствовали ее сестра Наталья и отец Владимир.
Лолита и Инстасамка получили награду в номинации «Лучшая сover-версия» за хит «На Титанике». Правда, молодой коллеги Милявской на церемонии не было.
Другие награды получили:
- Номинация «Прорыв года» — Xolidayboy
- Номинация «Лучшая группа» — «Три дня дождя»
- Номинация «Лучшее танцевальное видео» — Filatov & Karas «Мимо меня»
- Номинация «Лучшая коллаборация» (2 победителя) — Люся Чеботина и Филипп Киркоров «Королева» и Винтаж, Травма, SKIDRI, DVRKLXGHT «Плохая девочка»
- Номинация «Лучшее лирическое видео» — Мари Краймбрери «Случилась осень»
- Номинация «Лучшее концертное шоу» — «Руки Вверх!», «Лужники на бис»
- Номинация «Лучший в сети» — Клава Кока
- Номинация «Лучшее видео» — МОТ «Случайности не случайны»
- Специальная номинация «Музыкальное открытие года RUTUBE» — IVAN
Кадры с победителями — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Фриске с наградой Жанны Фриске в специальной номинации «Легенда российской популярной музыки» (награда вручена посмертно)
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Победитель в номинации «Прорыв года» Иван Минаев (Xolidayboy) на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лолита Милявская победила в номинации «Лучшая сover-версия» с песней «На Титанике» в дуэте с Инстасамкой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
SHAMAN (Ярослав Дронов) и Травма, SKIDRI, DVRKLXGHT победили в номинации «Лучшая коллаборация»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победитель в номинации «Лучшее концертное шоу» Сергей Жуков, «Руки Вверх!», «Лужники на бис»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победители в номинации «Лучшая группа» «Три дня дождя» и гости перед церемонией вручения премии МУЗ-ТВ
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победитель в специальной номинации «Легенда вне времени» Жанна Агузарова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победитель в номинации «Лучшее лирическое видео» Мари Краймбрери, «Случилась осень»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люся Чеботина и Алина Загитова. Люся Чеботина стала победителем в номинации «Лучшая коллаборация» с песней «Королева» в дуэте с Филиппом Киркоровым
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Севагина (Anse) (в центре) и Александр Иванов (Ivan) перед церемонией вручения премии МУЗ-ТВ. IVAN стал победителем в специальной номинации «Музыкальное открытие года RUTUBE»
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Музыканты Алексей Осокин и Дмитрий Филатов (Filatov & Karas), победившие в номинации «Лучшее танцевальное видео», на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ