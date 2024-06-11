«Сейчас рискованно»: продюсер объяснил, почему Элджей не выступает в России Продюсер Рудченко: Элджею придется кардинально измениться для выступлений в РФ

Фото: t.me/saynaraboy*

Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк)

Рэперу Элджею (настоящее имя — Алексей Узенюк) придется кардинально измениться, чтобы продолжить выступать в России, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что выступать с тем репертуаром, благодаря которому прославился исполнитель, сейчас рискованно.

Для того чтобы полностью изменить свой образ и репертуар, по сути, стать другим Элджеем, нужно создавать новый проект. И неизвестно, воспримут его фанаты или нет. А делать то творчество, которое творил Элджей раньше и которое мы знаем, сейчас рискованно, — пояснил Рудченко.

Продюсер предположил, что исполнитель мог взять определенную паузу, так как получил свою популярность за счет запретных тем, в том числе упоминания наркотиков. По словам эксперта, на этих запретных тематиках артисту удалось понравиться молодежи. Рудченко также предположил, что Элджей мог взять тайм-аут после скандала из-за «голой» вечеринки, организатором которой была его бывшая жена и блогер Анастасия Ивлеева.

На запретной тематике он очень хорошо «зашел» молодежи. Но тогда было другое время. Сейчас на подобные заявления очень остро реагируют общественники. И возможно, наблюдая за скандалом, произошедшим с его бывшей супругой, он решил взять тайм-аут, — добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что доходы Элджея за последние два года уменьшились почти в восемь раз. За прошлый год компания музыканта заработала менее 400 тысяч рублей, хотя ранее ее доход исчислялся миллионами.

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