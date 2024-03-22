«Самое страшное — забвение»: Лоза призвал прекратить пиарить Пугачеву Музыкант Лоза посоветовал СМИ прекратить пиарить Пугачеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Алла Пугачева

СМИ следует прекратить пиарить певицу Аллу Пугачеву, для нее «самым страшным будет забвение», заявил музыкант и композитор Юрий Лоза. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что той артистки, которой Примадонна была раньше, больше нет: на ее место пришла «другая Пугачева, поющая совсем другие песни».

Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить. Закрыли тему Пугачевой! Нету ее, артистки, той Пугачевой больше нету! Есть другая Пугачева, живущая в другой стране, поющая другим голосом совсем другие песни — зачем вам-то она нужна? — высказался музыкант.

По словам Лозы, певица не заботится о своем главном инструменте — голосе. Из-за этого как исполнитель она прекратила представлять ценность. Музыкант привел в пример самого себя. Он уточнил, что предпринимает «титанические усилия», чтобы сохранить себя в творческом плане. Лоза заключил, что в стране есть много других дел, которые важнее скандалов вокруг уехавших артистов.

Актер Алексей Нилов ранее заявил, что безразлично относится к позиции Аллы Пугачевой о специальной военной операции России на Украине. Звезда «Улиц разбитых фонарей» отметил, что считает нормальным «топтание» по Примадонне и ее супругу, юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).