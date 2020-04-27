Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка»

Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году. По словам актёра, называться оно будет «Крабовая палочка Константина», сам режиссёр примет в нём участие.
Садальский предупредил зрителей, что их ждёт сюрприз во всех смыслах.
Во время представления в театре на Малой Бронной зрителей будут потчевать свежайшими крабовыми палочками. И ничего нет удивительного, ведь жена главрежа Ксения Собчак собирается заняться крабовым бизнесом, — с сарказмом написал Садальский.
Актёр посетовал, что теперь с приходом в бизнес Ксении Собчак её «бездумная добыча» крабовых палочек может лишить крабов возможности размножения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Цену покупки не назвала, но заявила, что для неё она была «значительной».