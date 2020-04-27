Шоу-бизнес

Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка»

06:45, 27 апреля 2020 112
Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году. По словам актёра, называться оно будет «Крабовая палочка Константина», сам режиссёр примет в нём участие.

Садальский предупредил зрителей, что их ждёт сюрприз во всех смыслах.

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Во время представления в театре на Малой Бронной зрителей будут потчевать свежайшими крабовыми палочками. И ничего нет удивительного, ведь жена главрежа Ксения Собчак собирается заняться крабовым бизнесом, — с сарказмом написал Садальский.

Актёр посетовал, что теперь с приходом в бизнес Ксении Собчак её «бездумная добыча» крабовых палочек может лишить крабов возможности размножения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Цену покупки не назвала, но заявила, что для неё она была «значительной».

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