Садальский высмеял эротическое шоу Богомолова «Крабовая палочка»

https://static.news.ru/photo/741805a2-8839-11ea-b0f2-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский сыронизировал над новым эротическим шоу Богомолова, которое якобы состоится в следующем году. По словам актёра, называться оно будет «Крабовая палочка Константина», сам режиссёр примет в нём участие.

Садальский предупредил зрителей, что их ждёт сюрприз во всех смыслах.

Во время представления в театре на Малой Бронной зрителей будут потчевать свежайшими крабовыми палочками. И ничего нет удивительного, ведь жена главрежа Ксения Собчак собирается заняться крабовым бизнесом, — с сарказмом написал Садальский.

Актёр посетовал, что теперь с приходом в бизнес Ксении Собчак её «бездумная добыча» крабовых палочек может лишить крабов возможности размножения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. Цену покупки не назвала, но заявила, что для неё она была «значительной».