Садальский возмутился ценами на тест по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/31ee5368-0aaf-11eb-8979-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский рассказал, как ему влетел в копеечку тест на коронавирус. Актёр решил провериться на наличие антител к вирусу, но, как оказалось, стоит это недёшево.

У Садальского неплохая пенсия — со всеми надбавками он получает 50 тыс. рублей. Но переплачивать за медицинский услуги артист не захотел принципиально, пишет «Собеседник». Первое, с чем столкнулся 69-летний актёр, — никто не сказал ему, как надо правильно сдавать тест.

В результате артист утром плотно позавтракал, приехал в больницу на такси, но там выяснилось, что сдавать тест надо натощак. Садальский был вынужден вернуться домой ни с чем и решил сдать тест на дому. Но эта процедура обошлась актёру в восемь тысяч рублей — и это при том, что забор биоматериала он сделал сам, а приехавший врач просто забрал его.

А что такой врач золотой? Куда Роспотребнадзор смотрит?! — возмущается Садальский.

Но не только это возмутило знаменитость.

И почему все молчат? Только я один выступаю. Вспоминаю Лермонтова: «Страна рабов, страна господ...», — негодует Садальский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский выложил в своём Instagram последнее фото Владимира Конкина с его супругой Аллой. Фотография была сделана в 2009 году.