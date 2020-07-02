Рудковская вслед за Высоцкой опубликовала фото своего завтрака

Продюсер Яна Рудковская решила поддержать звёздный тренд и поделилась с подписчиками фотографией завтрака в своём особняке.
Основала эту модную тематическую рубрику в Instagram Юлия Высоцкая. Накануне она опубликовала снимок семейного завтрака с супругом Андреем Кончаловским. Однако в отличие от актрисы, у которой стол был сервирован весьма скромно, Рудковская решила впечатлить своих поклонников роскошью.
На фото, опубликованном на её странице в Instagram,
Доброе утро. Давненько у меня таких красивых цветочных корзин не было, — подписала она снимок.
Поклонники оценили увиденное, отметив «тонкость и великолепие во всём».
Ранее Яна Рудковская на камеру устроила «разборки» со своей мамой Светланой Николаевной. Звезда разыграла сценку, будто ссорится с матерью из-за того, кому везти сына Сашу в Кисловодск на сборы. Евгений Плющенко уже находится в южной здравнице, где будет тренировать перспективных фигуристов, туда же должен приехать на тренировки и его младший сын. Из того, кто повезёт ребёнка, Рудковская и устроила юмористическую сценку, писал NEWS.ru.
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