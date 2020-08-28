Рудковская объявила войну интернет-анонимам

https://static.news.ru/photo/5ff2dcbc-e91b-11ea-9a96-fa163e074e61_660.jpg Ольга Рудковская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская назвала яйцеголовыми неудачницами авторов публикации в одном из Telegram-каналов, где её отрекомендовали бабушкой. По её мнению, назвать так 45-летнюю женщину может «или больной человек, или люто завидующий».

Анонимная оппонентка, уверена Рудковская, это «два в одном». При этом она не стала уточнять, из-за какой конкретно публикации решилась на гневную отповедь.

Ты пока никто и зовут, увы, тебя никак! Ты без имени и без отчества и даже без фамилии! Вот и знай своё место на дворе анонимных «телег». Все анонимные каналы, в отличие от тебя одной, имеют «лицо» и не позволяют себе то, что позволяешь себе ты. Достала уже, — написала продюсер в Telegram.

Она подчеркнула, что самодостаточный и позитивный человек не стал бы писать про неё гадости.

Рудковская пригрозила, что непременно узнает личность той, что пишет про неё анонимки в Интернете. И тогда наступит момент, когда перед ней будет стоять «серая бесформенная мышь и, моргая судорожно своими безликими глазами, запинаясь, извиняться».

Ранее, как писал NEWS.ru, Рудковская в шуточной форме прокомментировала видео с тренировок мужа — фигуриста Евгения Плющенко. На его подпись к ролику «Папа в деле» она ответила фразой «Папа может».