https://static.news.ru/photo/d92ba79a-cd64-11e9-987c-fa163e074e61_660.jpg Александр Розенбаум Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум находится в одной из московских клиник, где перенёс сложную операцию. Об этом сообщила его администратор Ольга Титова.

Александр Яковлевич находится в больнице, куда попал в воскресенье. Вчера же была сделана операция, которая прошла успешно, — сказала она Obozrevatel.com .

При этом диагноз и прогнозы врачей она комментировать пока отказалась, сообщив, что ещё не была в больнице.

Телеграм-канал BAZA в свою очередь сообщает, что Розенбаум находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее News.ru писал, что Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2». Последний на сегодняшний день альбом артист выпустил зимой текущего года.