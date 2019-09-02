Народный артист России, певец, автор-исполнитель Александр Розенбаум находится в одной из московских клиник, где перенёс сложную операцию. Об этом сообщила его администратор Ольга Титова.
Александр Яковлевич находится в больнице, куда попал в воскресенье. Вчера же была сделана операция, которая прошла успешно, — сказала она
Obozrevatel.com.
При этом диагноз и прогнозы врачей она комментировать пока отказалась, сообщив, что ещё не была в больнице.
Телеграм-канал BAZA в свою очередь сообщает, что Розенбаум находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее News.ru писал, что Розенбаум планирует осенью представить новый альбом «Симбиоз-2». Последний на сегодняшний день альбом артист выпустил зимой текущего года.