Россияне разозлились на Собчак из-за поста об «успешных и удачливых»

https://static.news.ru/photo/1e18ecce-9ba8-11eb-bbb2-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак разгневала пользователей социальных сетей новым постом. В нём знаменитость обратилась к богу и призвала его хранить «успешных и удачливых» людей, которые могут позволить себе свадьбу на Мальдивах. Публикация появилась в Instagram-аккаунте Собчак.

Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит «лететь долго на два дня», могу ответить только: «Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать», — подписала пост Собчак.

По всей видимости, она имела в виду, что ей было не так сложно совершать длительный перелёт. Не исключено, что телеведущей приходилось проводить мероприятия и в самом Норильске, до которого из Москвы на самолёте лететь несколько часов.

Тем не менее пользователи возмутились таким сообщением медиаперсоны. Они отметили, что бог хранит всех.

«Вообще-то простые свадьбы в своём саду-огороде тоже хороши. И люди на них добрые, весёлые, Господь мог бы и этих прекрасных людей хранить, не только „удачливых“», «Богатые даже Бога призывают беречь только их», «Ксения, а неудачливых людей Господь не должен хранить? Как журналиста уважаю, а как человек вы ужасная», писали комментаторы.

Ранее NEWS.ru писал, что промоутер Алина Красная заподозрила Ксению Собчак в проблемах с деньгами. По мнению Красной, у телеведущей нет денег достроить таунхаус на Рублёвке, из-за чего она соглашается на любую рекламу.