«Россия от меня отказалась»: Калныньш рассказал о запрете въезда в страну Калныньш заявил, что ему не дали визу в Россию до начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ивар Калныньш

Латвийский актер Ивар Калныньш в интервью RTVI заявил, что ему отказали в выдаче визы в Россию до начала СВО на Украине. Он подчеркнул, что не отказывался от связей с нашей страной, это «Россия от него отказалась». Калныньш отметил, что большинство из публикаций в российских СМИ о нем — фейки.

В России у меня много друзей, и мне их не хватает, но что поделаешь, не наша вина. Я думаю, что Россия от меня отказалась. Мне не дали визу еще до этих событий [на Украине]. И все, я и не старался дальше. Были какие-то варианты с визой, люди, которые знают «маленькие дверцы в стене Кремля». Говорили, что там дают визы за большие деньги. <...> Не хочу вспоминать об этом, — пояснил Калныньш.

Калныньш сообщил, что после начала СВО ему звонили пранкеры и провоцировали его на разговор. Однажды он грубо ответил «провокатору», после чего в прессе написали, что он «послал россиян». По словам артиста, он никогда «не выражался» по поводу народа, языка и культуры.

Ранее Калныньш сообщил, что не звонит своим российским коллегам и друзьям, чтобы не «подставлять их», потому что, по его мнению, разговоры могут прослушиваться. Он отметил, что грустит из-за прекращения общения с россиянами, но «это время ушло и его не вернуть». Калныньш также признался, что есть пара человек, за которых ему «особенно обидно».