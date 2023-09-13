Комик Дорохов высказался о съемках в порно Комик Дорохов заявил, что у него слишком много комплексов для съемок в порно

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Денис Дорохов

Российский комик Денис Дорохов признался, что не хотел бы сниматься в фильмах для взрослых. В эфире шоу «Вопрос ребром» он заявил, что считает себя раскрепощенным, но вместе с тем имеет некоторые комплексы, не позволяющие ему пойти на такой шаг.

При всей моей раскрепощенности, казалось бы, да, у меня очень много комплексов. <...> Прямо в порно, я думаю, ну вряд ли, — сказал артист.

При этом он отметил, что снялся бы в драматическом фильме о «сумасшедшем голом мужчине, который бежит по улице».

Ранее сообщалось, что у Дорохова нет комплексов насчет внешнего вида. Он родился с «заячьей губой». Из-за этой особенности его даже не взяли в армию. Сейчас он помогает детям с физическими недостатками.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что в Казахстане, где Дорохов должен был выступать с концертом 7 октября, разразился скандал. Жители потребовали от мэра Астаны Жениса Касымбека отменить его. Причиной стало выступление Азамата Мусагалиева и Дорохова на концерте в честь 80-летия годовщины со Дня освобождения Донбасса. Кроме того, юмористов уже внесли в украинскую базу данных «Миротворец».