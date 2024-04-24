Российских артистов поблагодарили за поднятие боевого духа в зоне СВО Голикова поблагодарила российских артистов за выступления на линии фронта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила российских артистов за поднятие боевого духа в зоне специальной военной операции. По ее словам, культура во все времена помогала единению великого народа, передает ТАСС.

Хочу выразить благодарность деятелям культуры за эту важную миссию, и уверена, что эта работа будет продолжена, — сказала вице-премьер в приветствии на заседании коллегии Минкультуры России.

Голикова отметила, что, с учетом обстановки в мире, культура имеет особое значение в укреплении народов страны и формировании духовно-нравственных ориентиров. Вице-премьер также назвала российских артистов и творческие коллективы востребованными во всем мире, несмотря на нападки Запада на русскую культуру.

Ранее рэпер Александр Степанов (ST) поделился с NEWS.ru причиной своего выступления в зоне СВО. Исполнитель признался, что здесь «все очень конкретно». Рэпер поехал с концертом, поскольку хотел передать благодарность за то, что делают бойцы.