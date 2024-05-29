Российская актриса призналась, что думала пойти в монахини Актриса Безрукова заявила, что в юности у нее были мысли пойти в монахини

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Российская актриса Ирина Безрукова заявила корреспонденту NEWS.ru, что в юности у нее были мысли пойти в монахини. По словам знаменитости, ей казалось, что это действительно служение. Актриса также ездила по разным монастырям.

Это, конечно, атмосферно. Но я понимаю, что даже в таких местах не все так просто, как кажется. Это идеальная картинка, — сказала Безрукова.

По мнению актрисы, тибетским монахам, бурятским буддистам приходится работать над своими не самыми лучшими качествами. Безрукова призналась, что относится к ним с большим уважением.

Такой комментарий звезда дала в рамках светской премьеры комедии «Непослушники», которая прошла в киноцентре «Октябрь» в Москве. Мероприятие посетили исполнители главных ролей, а также режиссер и автор сценария картины Владимир Котт.

Ранее стало известно о творческих планах Ирины Безруковой на лето. Актриса сообщила, что надеется работать. По словам Безруковой, она ждет подтверждения съемок и уже начала репетировать новый спектакль. С журналистами актриса пообщалась на презентации в честь международного фестиваля «КиноБраво», который пройдет с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и Большом Сочи.