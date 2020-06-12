Рома Жуков за три года выплатил своим детям 8,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/83ace7ac-ac93-11ea-b584-fa163e074e61_660.jpg Рома Жуков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Рома Жуков расстался с женой Еленой несколько лет назад, оставив ей шестерых детей. При этом он уверяет, что достойно обеспечивает своих наследников, однако экс-супруга придерживается другого мнения, обвиняя артиста в жадности и агрессивном поведении.

За три последних года я выплатил детям 8,5 миллиона рублей, — заявил Жуков в эфире шоу Первого канала «Пусть говорят».

Певец уверяет, что его бывшая жена ведёт аморальный образ жизни, и он просто не мог не уйти от неё. Также он сообщил, что оставил ей и детям две квартиры. Недавно Жуков подал иск в суд, чтобы определить условия общения с детьми. После ремонта сочинской квартиры певец планирует забрать к себе кого-то из детей.

Как писал NEWS.ru, жена Ромы Жукова Елена и его шестеро детей могут в любой момент лишиться жилья, так как музыкант не выплачивает ипотеку за квартиру. В двухкомнатной квартире проживает вся семья музыканта, сам он давно живёт своей жизнью. По словам Елены, Жуков платил взносы за спорную квартиру, но, видимо, решил отомстить бывшей жене и предупредил, что платить за жильё больше не будет. Елена уверена, что цель у Ромы одна — месть, тем более что он всё время пишет жалобы в органы опеки, конфликтует без повода. К примеру, стоило Елене с детьми уехать в санаторий, как Рома Жуков тут же объявил, что жена спрятала от него детей и многое другое. Если банк отберёт у семьи музыканта квартиру, экс-жене и шестерым детям придётся переехать в однокомнатную квартиру Елены.