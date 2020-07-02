«Роднуля»: Лазарев заинтриговал фанатов совместным снимком с Топаловым

https://static.news.ru/photo/88ccb810-bcf2-11ea-8011-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов и Сергей Лазарев. 2003 год Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев показал своим подписчикам совместную фотографию со своим давним другом и коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым.

На снимке музыканты улыбаются.

Роднуля Влад Топалов. Через годы, через расстояния, — написал Лазарев.

Подписчики оценили фото, а также предположили, что певцы готовят какую-то совместную песню или даже хотят возродить когда-то популярную группу.

Неужели вы решили снова петь вместе? Или, может, готовите новую композицию? — написала одна из поклонниц.

Другая фанатка отметила, что коллектив Smash!! — «навсегда с нами».

В 2001 году коллеги по ансамблю «Непоседы» Сергей Лазарев и Влад Топалов решили создать дуэт Smash!!. Группа пользовался большой популярностью. В настоящее они занимаются сольными карьерами. Также Топалов женился на телеведущей Регине Тодоренко, которая родила ему сына Майкла. У Лазарева двое детей, сын и дочь, от женщины, которую он уже много лет скрывает от общественности.

Ранее NEWS.ru писал, что Лазарев опубликовал в Instagram горячее фото. На снимке у артиста накачанное тело и кубики на прессе. Однако, судя по подписи к посту, фото было сделано давно, так как Лазарев написал о том, что его тело должно выглядеть так же, как и в то время. Певец также призвал всех следовать его примеру.