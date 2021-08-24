Родители выплатили многомиллионную ипотеку Анастасии Макеевой

Родители 39-летней Анастасии Макеевой, находящиеся на пенсии, выплатили многомиллионную ипотеку дочери. Чтобы расплатиться по кредиту, мать звезды продала свою квартиру в Краснодаре, передаёт KP.RU.

Сейчас актриса живёт в квартире за 50 млн рублей. Отметим, что родители выплачивали не всю сумму, однако именно их средства стали последними в платеже ипотеки. Макеева взяла её на 20 лет в феврале 2008-го. Примечательно, что ей порекомендовали оформить ипотеку в долларах, что впоследствии ещё больше усложнило выплату кредита.

Закрыть долг актриса не могла — тогда она снималась в 12-серийном сериале «Любить и ненавидеть». Зарплату, по данным СМИ, Макеевой не выплачивали . Тогда мама знаменитости продала свою квартиру в Краснодаре, которую покупала, чтобы сдавать и иметь на пенсии дополнительный доход. Вырученными деньгами родители погасили все ипотечные долги дочери.

Сейчас в квартире всё сделано: здесь много портретов актрисы, декоративных вещей. В ней огромные окна, большие люстры и светильники. В гостиной стоит фортепиано, в ванной — джакузи. Поддерживать чистоту и порядок Макеевой помогает домработница.

Ранее сообщалось, что народный артист РФ Филипп Киркоров в 2020 году купил квартиру, принадлежавшую экс-президенту Киргизии Аскару Акаеву. Двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский» занимает общую площадь в 537 кв. метров и находится недалеко от Гоголевского бульвара, в центре Москвы.