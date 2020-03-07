Родители Юлии Началовой выпустили о дочери трогательную книгу. На её страницах они рассказали, что единственным спасением после смерти певицы стала внучка Вера. Девочка теперь живёт с бабушкой и дедушкой.
Если бы не Вера, мы с Таей, наверно, закричали бы на всю Вселенную, чтобы поведать миру о страшном горе. Твоя дочка не плачет, чтобы не расстраивать нас. И приходится сжимать душу в кулак. Вера — это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног, — цитирует Виктора Началова «Комсомольская правда».
Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Жизнь артистки оборвала случайность. Об этом заявил её лечащий врач, главный медик клиники «Можайка 10» Василий Шуров. По его словам, она натёрла ногу, в ранку попала инфекция, развилась гангрена. Причиной смерти звезды стала остановка сердца на фоне заражения крови, писал NEWS.ru.
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