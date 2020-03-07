Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина, комментируя драку, которая произошла на концерте Татьяны Булановой, отметила, что её коллеге повезло. Ей удалось получить быструю славу благодаря этому случаю.

Драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Две зрительницы концерта начали потасовку одновременно с началом одной из песен. В конфликт втянулись соседи...