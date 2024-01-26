Роберт Де Ниро не стал скрывать слез из-за девятимесячной дочери

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Роберт Де Ниро заплакал, рассказывая в интервью AARP о своей девятимесячной дочери Джии. Он признался, что ему очень нравится быть отцом и все его заботы исчезают лишь при одном взгляде на нее.

Все, что меня заботит, все, что беспокоит, исчезает, когда я смотрю на нее. Это чудесно. А когда она станет старше — кто знает. Но она так мило глядит, так принимает тебя, думает, смотрит, наблюдает, — сказал артист.

Дочь Де Ниро родилась в апреле 2023 года. Актер познакомился с ее матерью, актрисой Тиффани Чен, на съемках фильма «Стажер».

Ранее 80-летний Де Ниро сообщил, что в последнее время все чаще задумывается о смерти, поэтому ценит каждый день, проведенный с семьей. Артист заявил, что ему трудно ухаживать за дочкой. По словам Де Ниро, его главная задача сейчас — «остаться в живых».

Летом 2023 года американский актер Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, в четвертый раз стал отцом. Ребенка родила 29-летняя кинопродюсер Нур Альфалла, мальчика назвали Романом.