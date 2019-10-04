Американский кинорежиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова впервые вышли в свет, тем самым подтвердив слухи об их романе. Звёздная пара вместе пришла на премьеру фильма «Умиротворённые», которая состоялась в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Тарасова и Аронофски обнимались перед фотографами и нежно улыбались друг другу. На 25-летней актрисе было короткое чёрное платье, а на 50-летнем режиссёре — костюм с белой рубашкой.
О романе пары начали говорить ещё летом 2018-го. Сообщалось, что они познакомились, когда Аронофски прилетел в Москву по делам. Затем они несколько раз были замечены вместе на светских мероприятиях.
Как ранее писал News.ru, Аглая Тарасова встречалась с сербским актёром Милошем Биковичем, а также Ильёй Глинниковым.
С 2001 года у Аронофски был роман с актрисой Рэйчел Вайс, которая в 2006 году родила ему сына. Однако в ноябре 2010 года звёздная пара объявила о расставании. В 2016 году он встречался с Дженнифер Лоуренс, которую снял в главной роли в своём фильме «Мама».
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