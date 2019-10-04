https://static.news.ru/photo/b415b9f6-e7c6-11e9-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Даррен Аронофски и Аглая Тарасова Фото: otkrito.lv/instagram.com

Американский кинорежиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова впервые вышли в свет, тем самым подтвердив слухи об их романе. Звёздная пара вместе пришла на премьеру фильма «Умиротворённые», которая состоялась в рамках 67-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Тарасова и Аронофски обнимались перед фотографами и нежно улыбались друг другу. На 25-летней актрисе было короткое чёрное платье, а на 50-летнем режиссёре — костюм с белой рубашкой.

О романе пары начали говорить ещё летом 2018-го. Сообщалось, что они познакомились, когда Аронофски прилетел в Москву по делам. Затем они несколько раз были замечены вместе на светских мероприятиях.

Как ранее писал News.ru, Аглая Тарасова встречалась с сербским актёром Милошем Биковичем, а также Ильёй Глинниковым.

С 2001 года у Аронофски был роман с актрисой Рэйчел Вайс, которая в 2006 году родила ему сына. Однако в ноябре 2010 года звёздная пара объявила о расставании. В 2016 году он встречался с Дженнифер Лоуренс, которую снял в главной роли в своём фильме «Мама».