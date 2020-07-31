Рэпера Элджея госпитализировали в Москве

https://static.news.ru/photo/8edef7d2-d33f-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sayonaraboy

Рэпер Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, опубликовал новое видео в Instаgrаm, чем не на шутку встревожил своих поклонников. Артист выложил сторис из машины скорой помощи.

На видео видны только ноги музыканта на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены.

instagram.com/sayonaraboy

Ранее стало известно, что музыкант и его девушка телеведущая Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом. Поклонники предполагают, что госпитализация артиста может быть связана с этим заболеванием.

Сама блогер до этого рассказывала, что они чувствуют себя нормально, и болезнь у них протекает почти бессимптомно.

Влюблённые отмечали, что не понимают, где могли заразиться коронавирусом. Ещё в марте они начали соблюдать карантин и выходили из дома только за покупками. К началу лета Ивлеева и Элджей начали выезжать в гости к друзьям и устраивать вечеринки. Именно после одной из них они и почувствовали себя плохо.

Как ранее писал NEWS.ru, Ивлеева подарила на 26-летие Элджею часы за 7 млн рублей. Исполнитель показал подарок от своей возлюбленной в социальной сети.