Рэпер Моргенштерн решил покорить ресторанный бизнес

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Рэпер Алишер Моргенштерн открывает в Москве собственный ресторан. В заведении уже закончился ремонт.

По словам артиста, ему стало скучно, поскольку музыкальную индустрию он уже покорил. Поэтому пришло время покорить индустрию ресторанов. Об этом он написал в сторис Instagram. Моргенштерн подчеркнул, что его ресторан будет на порядок лучше всех существующих сейчас в Москве заведений, пишет URA.ru.

Ранее Моргенштерну вручили премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». Награду рэпер получал в шёлковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе. Он признался, что решил появиться на премии только ради привлечения внимания.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году многомиллионные убытки в бизнесе понесли певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин. В частности, Бузову «разорил» ресторанный бизнес. Он опустошил кошелёк певицы на 19 млн рублей. Ещё 1,3 млн она потеряла на продаже собственной линии одежды.

Продюсер Иосиф Пригожин, чья совместная с исполнителем Эмином Агаларовым компания занимается доставкой продуктов питания, также не преуспел в бизнесе. Его убытки составили около 5 млн рублей.