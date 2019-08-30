https://static.news.ru/photo/702fc5ca-cca9-11e9-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский рэп-исполнитель Джиган не может покинуть вместе с семьёй остров в американском штате Флорида из-за урагана «Дориан».

Из-за урагана остров закрыт и паром не ходит, но есть план Z, — написал музыкант на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Подробностей «плана Z» он не привёл. На снимке рэпер стоит рядом с коллегой по шоу-бизнесу — американским певцом Zoey Dollaz — на фоне океана. Возможно, исполнитель намекает на то, что Zoey перевезёт его семью на гидроцикле в безопасное место.

Ранее News.ru сообщал, что два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с ураганом «Дориан». Воздушная гавань Орландо приостановит работу 2 сентября текущего года. Транспортный хаб Дейтона-Бич — 1 сентября.