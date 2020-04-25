Рената Литвинова назвала российского «инока от музыки»

https://static.news.ru/photo/f50fd2e6-86e2-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Российская актриса Рената Литвинова призналась, что певица Земфира написала музыку почти ко всем фильмам с её участием. Артистка добавила, что получает удовольствие от сотрудничества с вокалисткой.

Всегда подчёркиваю — с нами работает прижизненный гений, вот уж кто инок от музыки. На её отношение к музыке можно равняться — вот уж кто требователен к себе! Про Земфиру могу писать вечно, — цитирует Литвинову «Московский комсомолец».

Сейчас актриса работает над пьесой про театр. Название — «Посмертные ранения». Постановкой займётся театр на Малой Бронной, которым руководит режиссёр Константин Богомолов. Она добавила, что худрук сам предложил ей сотрудничество.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Литвинова отказалась подавать в суд на девушку, сбившую её на автомобиле 12 января, в собственный день рождения. Актриса расстроилась, что автомобилистка даже не извинилась перед ней, а просто уехала с места происшествия.