Рената Литвинова раскрыла секрет своей стройности

https://static.news.ru/photo/bd12b1c6-123b-11eb-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса Рената Литвинова опубликовала видео в Instagram, в котором рассказала о своей диете и тренировочном режиме.

Завтрак звезды (который для неё является также и обедом) состоял из пары оладий из цукини с яйцом и зеленью. Светская львица сообщила, что ещё до приёма пищи успела позаниматься физическими упражнениями с «беспощадным тренером Катей».

Потом ещё идём на прогулку с утяжелителями по 2,5 кг на каждой ноге и по 1,5 кг на каждой руке. Не меньше 10 тысяч шагов всего-навсего — и ты относительно худая, — заявила актриса.

В комментариях некоторые подписчики выразили обеспокоенность скудным рационом Литвиновой. Ряд поклонников рассказали о своих кулинарных предпочтениях, несколько отличающихся от привычек звезды.

Я две сковородки обычно уплетаю за раз. Со сметаной. Утяжелители не ношу. Цукини утяжеляют, — написала подписчица.

Ранее Литвинова опубликовала «предельно честное фото» в купальнике. Как писал NEWS.ru, снимок сделала дочь актрисы, пока та занималась фитнесом.