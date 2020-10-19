Рената Литвинова раскрыла секрет своей стройности

Актриса Рената Литвинова опубликовала видео в Instagram, в котором рассказала о своей диете и тренировочном режиме.
Завтрак звезды (который для неё является также и обедом) состоял из пары оладий из цукини с яйцом и зеленью. Светская львица сообщила, что ещё до приёма пищи успела позаниматься физическими упражнениями с «беспощадным тренером Катей».
Потом ещё идём на прогулку с утяжелителями по 2,5 кг на каждой ноге и по 1,5 кг на каждой руке. Не меньше 10 тысяч шагов всего-навсего — и ты относительно худая, — заявила актриса.
В комментариях некоторые подписчики выразили обеспокоенность скудным рационом Литвиновой. Ряд поклонников рассказали о своих кулинарных предпочтениях, несколько отличающихся от привычек звезды.
Я две сковородки обычно уплетаю за раз. Со сметаной. Утяжелители не ношу. Цукини утяжеляют, — написала подписчица.
Ранее Литвинова опубликовала «предельно честное фото» в купальнике. Как писал NEWS.ru, снимок сделала дочь актрисы, пока та занималась фитнесом.