Тодоренко рассказала, как рожала вместе с Топаловым

https://static.news.ru/photo/b3b14b88-e39c-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: lionel urman/Global Look Press

Путешественница и телеведущая Регина Тодоренко поделилась историей своих родов, на которых присутствовал её муж, певец Влад Топалов.

На YouTube-шоу «Блеф» с блогером Kyivstoner она призналась, что очень стеснялась супруга и боялась оконфузиться, поэтому ей пришлось умолять врачей сделать ей клизму перед родами. Молодая мама вспоминала, что за день до того, как малыш появился на свет, ей очень захотелось раков. По словам Регины, в тот день она съела целых пять килограммов, после этого, через пару часов у неё отошли воды.

Потом потихонечку начались схватки. Мы поехали в роддом. Обычно роженицам ставят клизму, а ко мне зашла врач и сказала: «Давайте начнем рожать». Я очень переживала, потому что рядом был муж, а если не ставят клизму, то мы знаем, что может случиться. Я спросила врача: «Клизму делать будем?» Она: «Нет-нет. У нас же все естественно». Я заулыбалась и начала истерить: «Сделайте клизму! Я же с мужем! Умоляю, поберегите нашу личную жизнь. Мне с ним всю жизнь жить!» Я допросилась, — приводит слова Тодоренко «Экспресс-газета».

Сам счастливый отец вдаваться в подробности и комментировать тему совместных родов не стал, но отметил, что это полностью изменило его жизнь. При этом психологи утверждают, что совместные роды помогают мужчине ощутить большую ответственность за ребёнка и семью, а женщинам легче пройти этот путь, чувствуя поддержку близкого человека.

Сын Тодоренко и Топалова Майкл родился в 2018 году, а его родители познакомились, когда участвовали в спектакле «Заложи жену в ломбард».

Как писал NEWS.ru, Тодоренко присоединится к Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки».