«Реально нереальна»: звезда «Маски» Марина Кравец устроила фотосессию

https://static.news.ru/photo/5c454732-9832-11eb-b649-96000091f725_660.jpg Марина Кравец Фото: marinakravets/instagram.com

Звезда шоу «Маска» Марина Кравец устроила шикарную фотосессию на лестнице. Певица покорила зрителей эффектным видом.

Кравец снялась в чёрном лаковом плаще и ботфортах, свой образ она дополнила чёрным кепи. Стройная фигура и высокий рост позволяют артистке экспериментировать со стилем. На этот раз тотальный чёрный образ вызвал восхищение поклонников.

«Красотка», «Ошеломительно красиво!», «Вамп», «Реально не риальноооо», «Красотка из „Красотки“», «Супер», «Круть», восторженно пишут пользователи в комментариях.

Участие в шоу «Маска» добавило ещё больше популярности и без того известной артистке. В проекте Марина Кравец покоряла зрителей вокалом под маской Солнца. После разоблачения она получила массу добрых слов поддержки и на этой волне даже показала поклонникам свою годовалую дочку, которую до этого скрывала. Сейчас Марина Кравец стала настоящим кумиром для миллионов поклонников шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Кравец поделилась впечатлениями об участии в проекте «Маска» на НТВ. Артистка призналась, что по условиям шоу ей запретили шутить, чтобы её героя нельзя было рассекретить сразу.