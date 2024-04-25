«Разная энергетика»: певица Куртукова высказалась о дуэте с SHAMAN Певица Татьяна Куртукова назвала SHAMAN талантливым артистом

Фото: vk.com/ts_makeeva

Татьяна Куртукова

Российская певица Татьяна Куртукова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Матушка», в интервью блогеру Алене Жигаловой назвала неинтересным сравнение себя с певцом SHAMAN. Исполнительница назвала коллегу талантливым артистом, но подчеркнула, что у них «разная энергетика». Куртукова призналась, что не думала о дуэте с SHAMAN.

Это очень талантливый артист с красивым голосом, со своей авторской музыкой, что немаловажно. У него миллионы поклонников, и это оправданно. У нас схожие темы патриотки, но мы совсем разные, разная энергетика. У него патриотизм с мужской энергетикой, у меня — с женской. О дуэте с ним я не думала, — пояснила Куртукова, выступая на шоу «Алена, блин!».

Артистка также добавила, что радуется, что ее песня «Матушка» дошла до народа. Куртукова назвала своей миссией популяризацию народной культуры. Она призналась, что чувствует себя прекрасно в платке и в народном костюме.

Ранее Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» перепела хит Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) «За деньги — да». Свою песню она назвала «За гусли — да», изменив слова текста. Артистка выступила со своей версией на концерте на ВДНХ в Москве.

До этого нейросеть RVC представила хиты SHAMAN и Юрия Шатунова в исполнении лидера «ДДТ» Юрия Шевчука. Голос Шевчука оцифровал один из интернет-пользователей под ником ortophious. Благодаря искусственному интеллекту использовать голосовую модель лидера «ДДТ» для своих музыкальных экспериментов может любой желающий. Нейросеть способна проанализировать вокальные работы певца и сформировать оболочку, которую можно наложить на другие композиции.