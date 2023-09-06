«Расслабился»: продюсер указал на очевидное перегорание Лепса Продюсер Рудченко: Лепс перегорел из-за плотного графика выступлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс перегорел из-за плотного графика выступлений и уже 1,5-2 года ведет себя на сцене «расхлябанно», сообщил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По словам эксперта, артист потерял стабильность и поддержку после расставания с супругой Аной в 2021 году и с тех пор «работает на убой». Радченко также подчеркнул, что поклонники 61-летнего Лепса готовы простить ему любые недостатки из-за харизмы и уникального голоса.

Григорий Лепс устал и физически, и энергетически. Он, как эмоциональный человек, уже находится на перегорании. Уже 1,5-2 года можно наблюдать его расхлябанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он морды бьет своим поклонникам и прочее. Его эмоции, менталитет, грузинская кровь играет. Григорий Лепс немного расслабился, — заявил критик.

Радченко добавил, что из-за отъезда из России других артистов, Лепс начал больше работать, постоянно находится «в топах» и не делает перерыва на отдых. По словам продюсера, это могло сказаться на психике артиста.

Не каждый артист выдержит такой режим работы, учитывая, что в последние годы он практически не делал никаких перерывов, наоборот, идут коллаборации с молодыми артистами, выпускает новые альбомы. Всегда находиться в таком тонусе тяжело любому человеку. Те, кто работают на убой, устают, у них даже случаются непсихические срывы и многие вынуждены обращаться к психиатрам, — уверен Радченко.

Ранее Лепс признался, что иногда разочаровывает сам себя. По словам артиста, он находит в себе «изъяны, которые невозможно вылечить». Артист признался, что имеет достаточно много недостатков и часто занимается самокопанием, после чего осуждает свои поступки.