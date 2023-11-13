Раскрыт состав звездных гостей вечеринки в честь дня рождения Ди Каприо Ди Каприо отметил 49-летие в компании Леди Гаги, Сальмы Хайек и Ким Кардашьян

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо отметил свой 49-летний день рождения в частной резиденции в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе в компании певиц Леди Гаги и Риты Оры, актрис Сальмы Хайек, Кейт Бекинсейл, блогера Ким Кардашьян и других мировых звезд, пишет Daily Mail. Среди гостей вечеринки были замечены артисты Снуп Догг, Оливия Уайлд, Бейонсе и Зои Салдана, отмечает издание.

Журналисты заметили, что 58-летний актер Крис Рок покинул вечеринку в той же машине, что и 39-летняя актриса Оливия Уайлд, которая рассталась с 29-летним Гарри Стайлзом в прошлом году. Празднование продолжалось до 4 утра. Лео всю ночь нежно целовался со своей 25-летней девушкой моделью Витторией Черетти. Инсайдеры уверяют, что актер наконец-то нашел свою настоящую любовь, — пишет издание.

В сообщении отмечается, что Ди Каприо, который имеет репутацию человека, встречающегося только с женщинами в возрасте до 25 лет, и итальянская модель Черетти впервые встретились в августе 2023 года, когда их видели вместе в Санта-Барбаре. Затем пару снова заметили вместе в начале сентября, когда они танцевали и целовались во время отдыха на Ибице.

Ранее сообщалось, что полиция Австралии задержала 49-летнюю Веронику Грей, которая на протяжении нескольких лет отправляла посылки с фекалиями и мочой известным артистам, в частности актерам Леонардо Ди Каприо и Джареду Лето. Следствие выяснило, что отправительница страдает психическим заболеванием, ее осудили на два года условно.