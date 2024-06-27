Назван гонорар Игоря Николаева на корпоративах Дворцов: Игорь Николаев получает за частное выступление около 5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Народный артист России Игорь Николаев зарабатывает пять миллионов рублей за частный корпоратив, рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти». Шоумен назвал певца трудягой и призвал не ждать от него завершения карьеры в ближайшее время.

На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе трех-четырех миллионов рублей по Москве. Частные корпоративы — в районе пяти миллионов рублей, — сказал Дворцов.

Медиаменеджер отметил, что 64-летний Николаев в настоящее время пишет очередной альбом. Кроме того, у композитора стартует фестиваль в июле, добавил он.

Ранее стало известно, что российская певица Татьяна Куртукова, ставшая знаменитой после исполнения хита «Матушка», просит за выступление на корпоративе 2,2 млн рублей. За эти деньги девушка готова исполнить трек дважды — в начале и в конце праздника, а в остальное время — не такой известный русский фолк разных авторов и народные песни.

Официальный райдер звезда пока не составила, однако среди ее пожеланий — Mercedes-Benz, BMW, Genesis или Zeekr 009 для нее и микроавтобус для команды из 18 человек. В гримерке должны быть батарея и кондиционер, диванчики, стулья, зеркало, а на столе — чай, лимон и другие фрукты.