Радзюкевич рассказал, как покончил с пьянством

https://static.news.ru/photo/4c1bef4e-a73a-11ea-a187-fa163e074e61_660.jpg Фото: uralbeekeeper/instagram.com

Актёр Эдуард Радзюкевич рассказал, что раньше часто пил. Он прекратил употреблять алкоголь после рождения сына Георгия.

По его словам, сам он никогда не видел своего отца пьяным. Артист решил, что его ребёнок тоже не должен видеть своего родителя в таком состоянии.

Я как-то пришёл после спектакля домой. Он тогда только родился. Подошёл к кроватке. Посмотрел на него, и мне стало стыдно, — поделился Радзюкевич.

Он отметил, что совсем не употребляет спиртное уже 16 лет. Для этого пришлось ложиться в клинику, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Личное и интимное должно, безусловно, быть у человека. Я очень мнительный в этом отношении. Оберегаю личное. Я туда никого не допускаю. Я больше люблю говорить о друзьях, про работу. В двух словах — у нас с женой всё хорошо, — добавил актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из солистов группы «Иванушки International» Кирилл Андреев сообщил, что на пике популярности участники коллектива много пили. Одна из вечеринок с алкоголем закончилась для него трепанацией черепа.