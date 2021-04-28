Пусть поёт с Прокловой: Садальский о жившем 2 недели в туалете Стасе Пьехе

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Российский актёр Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru прокомментировал признание певца Стаса Пьехи, которое касается периода его жизни, когда он злоупотреблял запрещёнными препаратами. По мнению артиста, музыканту после рассказа о наркотиках, просмотре порно и обитании в туалете на протяжении 14 суток стоит спеть дуэтом с Еленой Прокловой, недавно заявившей о сексуальных домогательствах в прошлом.

Пусть поёт дуэтом с [Еленой] Прокловой. Ему привет от Прокловой, им надо соединится и спеть, — отметил Садальский.

Пьеха в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» рассказал, как боролся с наркотической зависимостью. Это был тяжёлый путь. Он отметил, что в какой-то момент заперся в туалете, чтобы употреблять наркотики. Так он провёл две недели. По его словам, болезнь достигла своего пика шесть лет назад. Он также признался, что в состоянии опьянения писал девушкам, которые присылали ему обнажённые фотографии.

Накануне российская актриса Марина Зудина отреагировала на интервью Елены Прокловой, заявившей, что она стала жертвой сексуального насилия в юности. Часть аудитории предположила, что это мог совершить покойный Олег Табаков, роман с которым приписывают Прокловой. Зудина, вдова артиста, отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.