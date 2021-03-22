Пугачёва устала от внимания журналистов, вспомнив о старости

https://static.news.ru/photo/0cb03dc4-8b28-11eb-aa40-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Народная артистка СССР Алла Пугачёва послала сразу несколько сигналов россиянам, дав понять, что она устала от чрезмерного внимания к своей персоне. В фан-аккаунте её детей Лизы и Гарри в Instagram появились несколько записей, недвусмысленно намекающих на то, чтобы звезду оставили в покое.

В одной из них обнародован короткий фрагмент встречи певицы с журналистами, которые обступили примадонну российской эстрады и её супруга шоумена Максима Галкина, засыпав артистку комплиментами. Однако, как следует из видео, общаться с прессой Пугачёва была явно не намерена.

Пытаясь уговорить её на интервью, представители СМИ заявили, что соскучились. Однако та устало и прямолинейно заявила, что не может ответить взаимностью.

Чуть раньше ещё в одной публикации был процитирован острый фрагмент беседы Пугачёвой с актёром Олегом Меньшиковым, состоявшейся в 2018 году. По сути, это был острый ответ всем, кто акцентирует внимание на возрасте певицы.

В эмоциональной отповеди артистка сетует на то, что её едва ли не обвиняют в старости, как будто другие люди не стареют. Она призналась, что сначала комментарии в стиле «Смотрите, какая она без краски» её веселили, а потом начали доставать.

Мне так это надоело, что все пишут, обвиняют. Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы», — заявила Пугачёва.

Сейчас певице 71 год.

Ранее, как писал NEWS.ru, художник из Иркутска Валерий Фетисов показал Пугачёву за рамками сценического образа. Он изобразил её уставшей после выступления на сцене, сделав отсылку к шлягеру советского периода «Арлекино». Именно в такой костюм облачена звезда отечественной эстрады на картине, едва снявшая разрисованную маску и представшая в своём истинном виде — эмоционально опустошённая и как будто измождённая от тяжких трудов.