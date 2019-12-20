https://static.news.ru/photo/2106f60a-246d-11ea-8352-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва покажется в телевизионном новогоднем шоу Насти Ивлеевой. Примадонна и её супруг вместе снялись в праздничной программе.

Тизер праздничного выпуска опубликовал на своей странице в соцсети Максим Галкин. Сюжет напоминает новогоднюю сказку, где переставшая верить в чудеса девушка попадает в роскошный замок. Роль замка в шоу «сыграл» особняк Пугачёвой в деревне Грязь. Там же они и предстают перед Настей Ивлеевой.

Поклонники уже успели окрестить программу новым «Голубым огоньком». Многие были немало удивлены таким трио и даже спрогнозировали, что теперь Ивлеева и звёзды российской эстрады «будут дружить семьями».

Часть поклонников признались, что они с нетерпением ждут новое шоу. «Такого точно никто не ожидал!», «Ух! Сама Пугачёва даже будет!», пишут поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой. Съёмки главной новогодней передачи уже начались, над её созданием работают порядка 150 человек.