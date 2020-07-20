Пугачёва покорила фанатов прогулкой с детьми в чёрно-белых нарядах

Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин. Семья Примадонны оделась для променада в один тон.
Певица и её отпрыски оделись в белые наряды, дополнив их чёрными элементами. Примадонна была в брюках оверсайз и чёрном жакете, Лиза Галкина — в светлом брючном костюме, Гарри выбрал брюки потемнее.
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Пугачёва смотрела вдаль, присев на склонившееся у воды дерево, вокруг неё кружили дети. Прогулка вызвала умиление у поклонников певицы. Больше они восхищались даже не семьёй артистки, а красивыми кадрами природы, сравнивая их с эпизодами из произведений русских писателей. «Словно кадр из фильма», «Красота, благодать», — писали фолловеры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появилось архивное фото, на котором Дени Байсаров обнимает свою младшую сестрёнку Клавдию Земцову. Снимок с внуками Примадонны был сделан несколько лет назад.
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