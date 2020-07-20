Пугачёва покорила фанатов прогулкой с детьми в чёрно-белых нарядах

https://static.news.ru/photo/59f1624e-ca3e-11ea-9b44-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алла Пугачёва восхитила фанатов прогулкой с детьми на берегу реки в ролике, который снял Максим Галкин. Семья Примадонны оделась для променада в один тон.

Певица и её отпрыски оделись в белые наряды, дополнив их чёрными элементами. Примадонна была в брюках оверсайз и чёрном жакете, Лиза Галкина — в светлом брючном костюме, Гарри выбрал брюки потемнее.

Пугачёва смотрела вдаль, присев на склонившееся у воды дерево, вокруг неё кружили дети. Прогулка вызвала умиление у поклонников певицы. Больше они восхищались даже не семьёй артистки, а красивыми кадрами природы, сравнивая их с эпизодами из произведений русских писателей. «Словно кадр из фильма», «Красота, благодать», — писали фолловеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появилось архивное фото, на котором Дени Байсаров обнимает свою младшую сестрёнку Клавдию Земцову. Снимок с внуками Примадонны был сделан несколько лет назад.