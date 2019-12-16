Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева не станет выступать на новогодних передачах российского телевидения. Об этом рассказала её директор Елена Чупракова.
Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — подчеркнула она.
Певица участвовала во множестве активностей в 20019 году,
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал заняться вопросом кинокарьеры Аллы Пугачёвой. Об этом он заговорил на премьере фильма «Тот самый концерт», посвящённый Примадонне.
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