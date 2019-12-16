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Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева не станет выступать на новогодних передачах российского телевидения. Об этом рассказала её директор Елена Чупракова.

Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — подчеркнула она.

Певица участвовала во множестве активностей в 20019 году, отмечает KP.ru. При этом 1 января 2019 года исполнительница выступала в эфире «Первого канала» с песней «Я летала».

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал заняться вопросом кинокарьеры Аллы Пугачёвой. Об этом он заговорил на премьере фильма «Тот самый концерт», посвящённый Примадонне.