Пугачева вновь покинула Россию Галкин сообщил, что Пугачева находится с ним в Латвии

Фото: Социальные сети

Максим Галкин и Алла Пугачева

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой, из Латвии. Тем самым он подтвердил, что артистка вновь покинула Россию после краткого пребывания.

На опубликованном фото звездная пара стоит на фоне Сигулдской лютеранской церкви. Это место находится в национальном парке примерно в 50 км от Риги.

О возвращении Пугачевой в Россию через границу в Псковской области стало известно 2 ноября. Помощница артистки подтверждала приезд Примадонны в замок в подмосковной деревне Грязь. Предполагалось, что певица планирует составить дополнительное завещание и посетить похороны дирижера Юрия Темирканова, но на прощании с музыкантом она так и не появилась. 3 ноября автомобиль Пугачевой заметили в Твери возле звукозаписывающей студии «Салам».

После начала СВО Галкин и Пугачева покинули Россию и большую часть времени проживали в Израиле. Сейчас юморист гастролирует по Европе. Артист пояснял, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке его не могут мобилизовать, поскольку он не проходил службу в ЦАХАЛ.