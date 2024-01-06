Пугачева, тюрьма, уход из шоу «Три аккорда»: как живет Александр Новиков

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Александр Новиков

Певец и композитор Александр Новиков в 2023 году ушел из состава жюри программы «Три аккорда». В чем причина, как сейчас живет артист?

Чем известен Новиков

Александр Новиков родился 31 октября 1953 года в поселке Буревестник в семье военного летчика. Семья часто переезжала, поэтому вскоре после рождения Новиков оказался в Латвии, а потом во Фрунзе (тогда — Бишкек).

В старших классах он жил в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Тогда у него и возник интерес к музыке. После школы он поступил в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова (ныне — Уральский государственный технический университет) и стал выступать вместе с местным ВИА «Полимер». После исполнения на одном из институтских мероприятий песни The Beatles Новикова отчислили из вуза.

Также будущий музыкант не смог окончить Свердловский горный институт им. В. В. Вахрушева (ныне — Уральский государственный горный университет) и Уральскую лесотехническую академию (ныне — Уральский государственный лесотехнический университет).

Тогда Новиков погрузился в творчество и организовал рок-группу. Спустя время он понял, что его больше интересует шансон. Он пел в ресторане, параллельно открыв студию звукозаписи под названием «Новик рекордс» и записывая свои композиции.

Позже у артиста начались проблемы с законом: сначала ему вменили в вину «антисоветское содержание песен», потом изменили формулировку на «спекуляцию», обвинив в том, что он продавал музыкальное оборудование.

В 1985 году он оказался за решеткой — сначала в СИЗО, а затем в колонии усиленного режима, где должен был провести 10 лет, но провел пять. В 1990 году его досрочно освободили, а два года спустя высшая судебная инстанция отменила вынесенный музыканту ранее приговор за отсутствием состава преступления.

Выйдя на свободу, Новиков продолжил заниматься музыкой. К середине 90-х он стал популярным музыкантом и исполнителем, не раз номинировался на премию «Шансон года».

Что известно о личной жизни Новикова

Александр Новиков женился на однокурснице Марии еще будучи студентом геологического института. Избранница дождалась музыканта из тюрьмы, и они по сей день живут вместе.

У пары есть двое детей — сын Игорь и дочь Наталья.

Что Новиков говорил про спецоперацию

Александр Новиков поддержал проведение спецоперации. По его мнению, действия России абсолютно правильные.

«Я, как человек русский, как патриот своей страны, считаю, что действия России совершенно правильные. И иных действий быть не может. СВО должна быть завершена — бандеровско-фашистская сволочь должна быть истреблена», — сказал он.

Что Новиков говорил про Пугачеву

Александр Новиков назвал уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву «предателем».

«Давайте не будем смешивать творческие заслуги с отношением к нашей стране. Для меня человек, какие бы творческие заслуги у него ни были, поливающий, предавший страну, просто предатель. Она ничто для меня и уже не существует!» — заявлял исполнитель.

Почему Новиков поссорился с Соловьевым

В 2022 году Александр Новиков записал обращение журналисту Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

Музыкант заявил, что для него было «дико и обидно» слышать «необоснованные и оскорбительные» заявления телеведущего о Екатеринбурге.

Соловьев отреагировал на обращение Новикова, который отправил его посмотреть ранние интервью артиста, где он высказывался в поддержку спецоперации.

«Кстати, мне ответил Александр Новиков. Он мне очень вежливо написал: „Что вы меня все время спрашиваете о моей позиции к спецоперации? Я высказался с самого начала“. И это мне понравилось», — сказал телеведущий в эфире программы «Соловьев Live».

Чем сейчас занимается Новиков

В 2022 году Александр Новиков выпустил книгу «Записки уголовного барда», в которой рассказал о периоде, который ему пришлось провести за решеткой.

В 2023 году певец объявил об уходе из проекта «Три аккорда». Он входил в состав членов жюри передачи с 2014 года. Артист объяснил, что не видит смысла принимать участие в развлекательной программе, когда в мире происходят серьезные изменения. Он также отметил, что хочет отойти от телевидения, но при этом не собирается заканчивать концертную деятельность.

Ближайшие выступления Новикова пока не запланированы.

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