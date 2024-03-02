Пугачева намекнула на возвращение в профессию Пугачева пообещала поклонникам выпустить новые песни к своему 75-летию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Советская и российская певица Алла Пугачева пообещала, что выпустит новые песни к своему 75-летнему юбилею. В видеосообщении в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка призвала поклонников ждать новые композиции к 15 апреля.

Я могу только подарить к [своему] юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники, — сказала Пугачева.

1 марта в Сети появился альбом Аллы Пугачевой под названием «P. S.». Сборник состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. Сама певица сообщила, что выпуск альбома стал для нее неожиданным. По словам Пугачевой, она последней узнала о выходе «P. S.». Исполнительница назвала релиз хорошим подарком к своему 75-летнему юбилею. Певица также поблагодарила организаторов выхода альбома, сообщив, что ей приятно.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Алла Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников Примадонны могут от нее отвернуться. Он предположил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих в мире событий. По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.