Птаха жестко высказался о призывах отменить концерты Slimus в России Рэпер Птаха: требования отменить концерты Slimusa в России являются бредом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Птаха (Давид Нуриев)

Требование движения «Ветераны России» отменить концерты рэпера Slimus (Вадима Мотылева) в РФ за критику военной операции на Украине являются бредом, поделился мнением с NEWS.ru рэпер Птаха (Давид Нуриев). Исполнитель заступился за коллегу по сцене, отметив, что Конституция России гарантирует всем россиянам право на свободу слова. Он призвал общественников прекратить преследование российских артистов, объяснив, что россиян заставляют слушать музыку, которая им неинтересна.

Птаха напомнил, что проведение военной операции на Украине — вынужденная мера, на которую президент России Владимир Путин пошел за неимением другого выхода. По его словам, администрация российского лидера до последнего пыталась решить кризис мирным путем, и «никто не хотел драться».

Рассчитывать на то, что кто-то будет радоваться этому (проведению СВО. — NEWS.ru) может только больной человек, радоваться тому, что, по факту, люди убивают людей. Поэтому говорить, что Вадик (Вадим Мотылев. — NEWS.ru) высказался, что-то ему не нравится... Да никому не нравится. Ни в Луганске, ни Донецке, ни на Украине. Никому не нравится. Адекватные говорят — никому не хочется убивать людей, — подчеркнул Нуриев.

Рэпер отметил, что мнение Slimus по поводу проведения СВО является его личной позицией. Он назвал ситуацию с проверкой в отношении коллеги абсурдной, напомнив, что Конституция России гарантирует гражданам право на свободу слова. По мнению Птахи, «ничего страшного» в позиции Slimus по СВО нет.

Я туда (на Донбасс. — NEWS.ru) езжу с 2014-го. Мне никто не может сказать, что я либерально настроен. Никто не может сказать, что я оппозиционно настроен. Помогаю пацанам, чем могу, в Луганске, в Донецке, много друзей появилось. Кто-то погиб, кто-то новый, я всегда на связи. Мне никто не может сказать, что я не уважаю президента. Но мне тоже не нравится, что люди убивают людей. Это вынужденная мера (СВО. — NEWS.ru), — поделился артист.

Рассуждая о проверках песен и исполнителей, Птаха отметил, что в стране и без того наблюдаются большие проблемы с музыкантами. По его словам, россиян заставляют слушать музыку, которая им не по душе.

Один SHAMAN, что ли, должен петь? Я такое не слушаю, — отрезал он.

Нуриев также отметил, что Slimus переехал в США еще до начала СВО. По его словам, россияне не обязаны жить там, где родились.

Если захотел уехать в другую, он имеет полное право на это. Паспорт у него какой? Русский, все, он — гражданин России. Где он живет и зарабатывает — не важно, — добавил артист.

Претензии к Slimus, по мнению Птахи, «абсурдны, высосаны из пальца». Он призвал общественников заняться более серьезными проблемами.

Движение «Ветераны России» ранее направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа и Slimus на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

Глава движения Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что в России не стоит выступать тем, кто пропагандирует в песнях наркотики и критикует СВО. Он отметил, что на Мотылева организация составляла жалобы еще в 2020-м после выхода совместного клипа с исполнителем Иваном Особовым, где «священники выставлены распутниками». Зайцев добавил, что творчество подобных исполнителей не является культурным достоянием РФ.