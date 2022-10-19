Психолог объяснила популярность реалити-шоу про холостяков Психолог Дугенцова: реалити-шоу про холостяков популярны, так как повышают самооценку

Фото: misterx.friday.ru

Романтические реалити-шоу про холостяков пользуются популярностью у российских зрителей потому, что такие они помогают понять самооценку, а также потому, что люди любят обсуждать других людей, рассказала в комментарии для «Слово и Дело» психолог Дарья Дугенцова. Зрителям нравится наслаждаться картинкой красивой жизни и получать эмоции, которые в реальной жизни они получить не могут, уточнила эксперт. По ее словам, никто не задумывается, что каждое слово шоу прописано в сценарии, а проект полностью управляется редакторами. При этом, как считает специалист, сами участницы проекта на самом деле не думают, что на нем они смогут найти любовь, а верят в происходящее только зрители.

Почему такие шоу популярны? Все потому, что люди любят обсуждать других людей. Так было всегда, и так будет дальше. Просто таким образом люди чаще всего компенсируют у себя какие-то моменты. Более того, такие шоу помогают поднимать самооценку, — заключила Дугенцова.

Участники подобных реалити-шоу осознают, что найти любовь и выстроить отношения на таких проектах невозможно. По ее словам, на самом деле девушки приходят на такие проекты только за пиаром. Эксперт считает, что на самом деле такие проекты не создают гендерной проблемы, а идея «борьбы за сердце мужчины» никого не унижает, так как все воспринимают это как шоу.

На самом деле все девушки приходят на подобные передачи в основном за пиаром. Они прекрасно понимают, что это все только шоу. Что вероятность действительно найти там настоящую любовь очень мала. В какие-то чувства на самом деле верят только зрители. Это зрители хотят видеть в этом любовь, нежность, понимание. По факту, шоу не несет в себе никакой гендерной проблемы и никого не ущемляет, — пояснила психолог.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что решение показывать телевизионные шоу в российских кинотеатрах, в том числе программу «Беременна в 16», является жестом абсолютного отчаяния. По его словам, это показывает, что из-за абсолютной безысходности кинотеатры уже хватаются за все, чтобы выживать. Эксперт считает абсолютно неясным, зачем зрителям идти смотреть шоу в кинотеатр, если они могут посмотреть его дома за чашкой чая или кофе.