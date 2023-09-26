Психиатр поставил Бритни Спирс диагноз после ее танца с ножами Психиатр Шуров: Бритни Спирт перестала лечиться от биполярного расстройства

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс страдает биполярным расстройством, такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил психиатр, нарколог Василий Шуров, комментируя танец звезды с ножами. По его словам, сейчас у селебрити маниакальная стадия, которая скоро сменится депрессивной.

У Бритни Спирт биполярное расстройство. После того, как она отсудила у отца право за независимость, перестала принимать препараты, и на видео, где она танцует с ножами, мы видим ее маниакальное состояние, — сказал Шуров.

Врач отметил, что в последнее время певица часто «показывала свою неадекватность». Шуров предположил, что звезда злоупотребляет алкоголем, поскольку в мании у человека нет критики и он кажется себе очень сексуальным, склонен к различным опрометчивым контактам.

Ранее Спирс в чокере, кроп-топе в «горошек» и плавках от купальника станцевала на камеру с ножами. Видео она опубликовала в социальных сетях, предупредив, что столовые приборы ненастоящие, ведь «скоро Хеллоуин».

До этого сексолог Александра Миллер рассказала, что Бритни Спирс не возобновила карьеру, так как стала заложницей образа, которому в свое время «поклонялись» миллионы девочек-подростков. Эксперт отметила, что аудитория исполнительницы позже нашла других кумиров, что сильно ударило по психике певицы.