«Проплачен мальчонка»: актер Никоненко раскрыл, кто спонсирует Галкина Актер Никоненко: Галкина спонсирует не Запад, а олигархи с «прижатыми хвостами»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), публично критикующий Россию после эмиграции, руководствуется в своих выступлениях не идейными убеждениями, а коммерческим интересом, поделился мнением с aif.ru народный артист РСФСР Сергей Никоненко, сыгравший более 250 ролей в кино. По его словам, русофобские высказывания комика спонсирует не Запад, как это принято считать, а «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

Проплачен мальчонка! — сказал Никоненко.

Он выразил уверенность, что Галкин осудил СВО и покинул Россию вместе с семьей, чтобы спасти свои заграничные счета и недвижимость.

Актер также обратил внимание, что в «телодвижениях» иноагентов есть слаженность. По его мнению, ими руководит «один и тот же хозяин». При этом он признался, что у него не находится цензурных слов, чтобы прокомментировать их выпады в адрес России.

Предатели! Гнилье! — эмоционально высказался Никоненко.

Ранее заслуженный артист России, звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Карен Аванесян признался, что считает Галкина королем пародии. По его словам, голосовой диапазон шоумена является впечатляющим. Он выразил сожаление в связи с решением юмориста покинуть Россию. При этом он подчеркнул, что не готов его осуждать.